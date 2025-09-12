Aurélien de Meaux, PDG et cofondateur d'Electra, était l'invité de l'émission Ecorama Tic Tech du 12 septembre 2025, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le positionnement stratégique d’Electra sur le marché européen de la recharge ultra-rapide, ses ambitions de croissance, les enjeux de financement et de rentabilité, les dynamiques réglementaires autour de la transition électrique, ainsi que les perspectives d’évolution du secteur face aux politiques publiques et aux nouvelles incitations à l’achat de véhicules électriques.
Aurélien de Meaux (PDG d'Electra) : "Rouler en voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher qu’une voiture à essence !"
