La neige tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France et la région parisienne a provoqué d'importantes perturbations sur le réseau routier et ferroviaire. Météo-France maintenait mardi matin 26 départements situés dans un grand quart nord-ouest en vigilance orange neige-verglas.
France: la neige fait son apparition sur l'Ouest et la région parisienne
