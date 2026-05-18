L'équipe nationale iranienne de football arrive en Turquie pour un stage d'entraînement et pour finaliser les demandes de visa en vue de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les 22 joueurs et le personnel de l'équipe technique de la délégation de la "Team Melli" atterrissent dans la station balnéaire turque d'Antalya. Les joueurs resteront en Turquie pendant plusieurs semaines avant de se rendre sur le lieu du tournoi. IMAGES
Football: l'équipe d'Iran arrive en Turquie pour s'entraîner avant le Mondial
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