La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, plaide pour un rapprochement économique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un changement de ton marqué, alors que le Brexit continue de peser sur les échanges commerciaux, les entreprises et les étudiants.
Rachel Reeves plaide pour un rapprochement avec l'Union européenne
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