Pour Trump, le pouvoir rime avec dollars.

information fournie par France 24 • 18/05/2026 à 07:45

A la Une de la presse, ce lundi 18 mai, les accusations des Etats-Unis, qui assurent que Cuba prépare une attaque de drones, contre la base américaine de Guantanamo. La question lancinante de l’enrichissement personnel de Trump et de ses proches. L’appel du ministre de la Justice français en faveur de l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Le festival de Cannes secoué par la passe d’armes entre les anti et le pro-Bolloré. Et le prochain James Bond.