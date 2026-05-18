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Ligue 1: Lille se qualifie directement pour la Ligue des champions

information fournie par France 24 18/05/2026 à 08:35

Lille a perdu face à Auxerre (2-0) mais conserve sa 3e place au terme de la dernière journée de Ligue 1. Lyon termine 4e, Marseille 5e.

Sport

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