Trois ans après le coup de force militaire qui a mis fin au régime Bongo, le Gabon tente de convaincre qu’un nouveau chapitre politique s’ouvre. Réformes économiques, justice, jeunesse, relation avec la France : le pouvoir défend un récit de “refondation” du pays. Mais les interrogations persistent autour des libertés publiques, de l’indépendance de la justice et de l’impact concret des réformes sur la vie quotidienne des Gabonais. Dans ce Focus du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit Théophane Nzame-Biyoghe, conseiller spécial et porte-parole de la présidence gabonaise, l’une des nouvelles figures du pouvoir d’Oligui Nguema. Entretien sur les tensions politiques, les défis économiques et la place du Gabon dans les nouvelles relations Afrique-France.
Gabon : justice, réformes, France… le porte-parole d’Oligui Nguema répond
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro