Rory Grugan est l’un des tout meilleurs joueurs de football gaélique en Irlande, le sport numéro 1 dans son pays. La fédération internationale de football gaélique (GAA) a fait le choix historiquement de conserver un modèle basé sur l’amateurisme, Rory n’a pas le statut de joueur pro et est professeur de français en parallèle. Depuis plusieurs semaines, il participe à un programme afin de promouvoir le développement des sports gaéliques en France et est venu nous faire découvrir son sport.
Football gaélique : la star irlandaise Rory Grugan partage ses secrets en France
