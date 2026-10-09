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Football : des Lions de l'Atlas ou de la Téranga, qui sera (définitivement) le champion d'Afrique ?

information fournie par France 24 09/10/2026 à 14:17

Dix mois après la finale de la CAN 2025, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a examiné jeudi le recours sénégalais contre la victoire du Maroc sur tapis vert, en espérant trancher rapidement.

Sport

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