Le Portugais Cristiano Ronaldo a déclaré que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière, alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.
Foot: Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial-2026 sera "à coup sûr" son dernier
