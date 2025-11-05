 Aller au contenu principal
Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains

information fournie par Ecorama 05/11/2025 à 14:10

La Réserve fédérale américaine vient d’annoncer la fin de son resserrement quantitatif (QT), soit le dégonflement de son bilan. Une décision qui aurait dû détendre les taux souverains à 10 ans… mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Décryptage avec Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 5 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank