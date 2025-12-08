Flambée de violence sectaire en Syrie : à Homs, la spirale de la vengeance

information fournie par France 24 • 08/12/2025 à 13:44

Il y a un an jour pour jour, Bachar al-Assad quittait précipitamment la Syrie à bord d'un avion russe. Depuis, le pays tente de se reconstruire après plus d'une décennie de guerre civile. Homs, berceau de la révolution syrienne, est désormais au cœur des tensions confessionnelles. Les attaques visant des habitants alaouites et les règlements de comptes se multiplient, malgré les promesses de stabilité des nouvelles autorités. Les habitants que nous avons rencontrés racontent un quotidien dominé par la peur et l’impunité. Reportage de notre correspondante Dana Alboz.