Les larmes aux yeux, Roger Federer a été intronisé samedi au Panthéon international du tennis, lors d'une cérémonie à Newport, aux Etats-Unis.
Federer entre au Panthéon du tennis
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