Au Texas comme en Floride, les Latinos avaient voté en masse pour Donald Trump en 2024. Deux ans et une politique migratoire controversée plus tard, nombreux sont ceux qui ont changé d'avis : ils voteront démocrate aux élections de mi-mandat le 3 novembre.
Etats-Unis : le vote latino se détourne de Trump
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