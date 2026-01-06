Des milliers d'Espagnols et de touristes se sont rassemblés lundi soir dans le centre de Madrid pour assister au traditionnel défilé des Rois mages. Dans la tradition espagnole, ce sont Melchior, Gaspard et Balthazar qui apportent les cadeaux aux enfants.
Espagnols et touristes célèbrent l'arrivée des Rois mages à Madrid
