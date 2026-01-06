 Aller au contenu principal
Espagnols et touristes célèbrent l'arrivée des Rois mages à Madrid

information fournie par AFP Video 06/01/2026 à 17:53

Des milliers d'Espagnols et de touristes se sont rassemblés lundi soir dans le centre de Madrid pour assister au traditionnel défilé des Rois mages. Dans la tradition espagnole, ce sont Melchior, Gaspard et Balthazar qui apportent les cadeaux aux enfants.

