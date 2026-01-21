Des personnes assistent à une messe pour les victimes de la collision de deux trains qui a fait plus de 40 morts, dans une église de la ville de Huelva, dans le sud-ouest du pays, où l'un des trains était à destination. IMAGES
Espagne : une messe est célébrée pour les victimes de l'accident ferroviaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro