Images de secouristes sur les lieux d'un accident ferroviaire qui a fait au moins un mort et quatre blessés graves en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Un train de banlieue a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie. IMAGES
Espagne: les secouristes sur les lieux d'un accident ferroviaire
