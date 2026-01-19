Un bar du XIIe arrondissement a retiré l'alcool de sa carte pour tout le mois de janvier, dans le cadre du Dry January. L'initiative vise à démontrer qu'"on peut passer une super soirée sans boire", selon le co-fondateur de l'établissement Renaud Seligmann.
Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool
