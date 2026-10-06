Le Premier ministre Sébastien Lecornu a accusé mardi La France insoumise (LFI) d'avoir le "projet politique" de "bordéliser le pays" avant l'élection présidentielle et de "semer le chaos" depuis le début du mouvement des lycéens, qui manifestent mardi.
Lycées : Lecornu dénonce "le projet politique de bordélisation du pays" de LFI
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