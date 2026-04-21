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Emmanuel Macron décore les forces de l'ordre intervenues au Bataclan

information fournie par AFP Video 21/04/2026 à 14:33

Le président Emmanuel Macron a remis mardi à l'Elysée les insignes de la Légion d'honneur aux membres des forces de l'ordre étant intervenues au Bataclan le 13 novembre 2015, lors des attentats perpétrés à Paris.

Emmanuel Macron
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2 commentaires

  • 16:10

    Il décore à tour de bras depuis quelques temps ( sans compter les "panthéonisations") le petit Micron...!Un peu trop, non ?! ;)

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