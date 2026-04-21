Le président Emmanuel Macron a remis mardi à l'Elysée les insignes de la Légion d'honneur aux membres des forces de l'ordre étant intervenues au Bataclan le 13 novembre 2015, lors des attentats perpétrés à Paris.
Emmanuel Macron décore les forces de l'ordre intervenues au Bataclan
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