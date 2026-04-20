Le chef du RN, Jordan Bardella, arrive pour déjeuner avec les dirigeants du Medef, quelques jours après un dîner entre Marine Le Pen et plusieurs chefs d'entreprise du CAC 40. "Le redressement de l'économie française et le pouvoir d'achat de la France du travail va être au coeur du futur projet présidentiel", déclare le président du parti d'extrême droite lors d'un micro-tendu. SONORE
Bardella défend le "redressement de l'économie française" avant sa rencontre avec le Medef
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