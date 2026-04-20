Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche les partenaires européens à débloquer un paquet de soutien à l’Ukraine approuvé mais pas encore livré, selon la présidence ukrainienne, tout en critiquant une décision américaine d’assouplir les sanctions pétrolières contre la Russie.
Zelensky critique l’assouplissement des sanctions contre la Russie
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