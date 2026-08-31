Développement rural : les villages oubliés au secours des villes

information fournie par France 24 • 31/08/2026 à 13:10

Attention : territoires au bord de la crise de nerf ! Les agglomérations sont frappées d’obésité pendant que les campagnes se vident, le constat est le même partout dans le monde. En ville, les loyers flambent, les transports sont congestionnés, tandis qu’à la campagne le déclin économique pousse les jeunes à partir. Et pourtant, le développement harmonieux du territoire peut rapporter gros. Au sud de Rome, un descendant d’immigré a racheté le hameau de ses ancêtres. Voici son histoire.