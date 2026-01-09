Plusieurs véhicules quittent l'ambassade américaine à Caracas, la capitale vénézuélienne, alors que les deux pays ont entamé des discussions "exploratoires" sur le rétablissement de leurs relations diplomatiques, rompues en 2019 sous le régime du dirigeant déchu Nicolas Maduro. Le Venezuela a également confirmé que des diplomates américains sont à Caracas pour discuter de la réouverture de l'ambassade. IMAGES
Des véhicules quittent l'ambassade américaine à Caracas parmi des discussions "exploratoires"
