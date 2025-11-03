Des dizaines de personnes manifestent à Uruapan, où le maire Carlos Manzo a été tué la veille, lors d’un événement public célébrant le Jour des Morts. IMAGES
Des Mexicains réclament justice après l’assassinat du maire d'Uruapan
