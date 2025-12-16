Des centaines de pères Noël ont dévalé ce week-end les pistes de ski de South Ridge, à Newry, dans l’Etat américain du Maine, afin de collecter des fonds pour des organisations caritatives locales.
Des centaines de pères Noël dévalent les pistes du Maine pour la bonne cause
