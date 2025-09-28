Les Moldaves ont commencé dimanche à élire leurs députés et vont décider de l'avenir de leur pays voisin de l'Ukraine en guerre, entre poursuite sur la voie de l'Union européenne ou un rapprochement avec la Russie. La présidente pro-européenne, Maia Sandu, dont le Parti Action et Solidarité (PAS) est en tête des sondages mais a perdu du terrain depuis sa victoire en 2021, vote dans la capitale Chisinau. IMAGES
Moldavie: la présidente Maia Sandu vote aux élections législatives
