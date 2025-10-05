 Aller au contenu principal
Le PSG se déplace à Lille pour le choc de Ligue 1, l'OM confirme à Metz

information fournie par France 24 05/10/2025 à 11:00

Défait par l'OM il y a moins de deux semaines, le PSG doit prouver qu'il est bien le patron du championnat sur la pelouse de Lille, une autre équipe européenne. Les Parisiens déplorent toujours de nombreux absents dans leurs rangs. L'OM de son côté poursuit sur sa lancée avec une large victoire à Metz (0-3).

