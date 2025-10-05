Défait par l'OM il y a moins de deux semaines, le PSG doit prouver qu'il est bien le patron du championnat sur la pelouse de Lille, une autre équipe européenne. Les Parisiens déplorent toujours de nombreux absents dans leurs rangs. L'OM de son côté poursuit sur sa lancée avec une large victoire à Metz (0-3).
Le PSG se déplace à Lille pour le choc de Ligue 1, l'OM confirme à Metz
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro