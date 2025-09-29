Quatre personnes tuées dans une église mormone, Trump dénonce "une attaque contre les chrétiens"

Les pompiers au travail devant l'église mormone de Grand Blanc, dans le Michigan, attaquée à l'arme à feu et incendiée par un individu le 28 septembre 2025 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche par un homme qui a ouvert le feu en plein office dans une église mormone du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, selon la police, Donald Trump dénonçant "une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens".

Le suspect, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre huit minutes après le début de l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, a également été incendiée, a précisé la police, sans évoquer de mobile possible.

"Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux Etats-Unis", a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. "Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement !", a-t-il ajouté, moins de trois semaines après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

L'attaque a fait au moins quatre morts, dont deux ont été retrouvés dans les décombres de l'église calcinée, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de Grand Blanc, William Renye.

Le FBI, la police fédérale américaine, a été chargé de diriger les investigations et "enquête sur ceci comme un acte de violence ciblée", a déclaré au cours de la même conférence de presse l'agent spécial du FBI Reuben Coleman.

A 10H25 (14H25 GMT), le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice au volant d'un véhicule, alors que "des centaines de personnes" étaient à l'intérieur, a raconté William Renye.

Thomas Jacob Sanford a ensuite ouvert le feu "avec un fusil d'assaut", avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi. Un important incendie a par la suite dû être éteint - "allumé délibérément par le suspect", a estimé la police.

"Mon mari a entendu des gens crier", a témoigné Dobbie Horkey, qui vit à moins de 200 mètres de l'église, auprès de l'AFP. "J'ai entendu des coups de feu. Nous sommes tous rentrés chez nous et avons attendu. Puis les ambulances sont arrivées (...) et on nous a dit que le tireur était neutralisé (...) et maintenant, la fumée s'est répandue partout".

- Regain de la violence politique -

Une église mormone située à Grand Blanc, dans le Michigan, a été incendiée après qu'un homme a ouvert le feu, faisant un mort et neuf blessés le 28 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Emily Elconin )

L'Eglise mormone a dénoncé un "tragique acte de violence". "Les lieux de culte sont censés être des sanctuaires dédiés à la paix, à la prière et au partage. Nous prions pour la paix et la guérison de toutes les personnes concernées", a-t-elle écrit sur X.

L'Eglise mormone, de son nom officiel Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours, se considère comme une confession chrétienne mais base sa doctrine sur le Livre de Mormon, que les fidèles de cette religion considèrent comme des Ecritures saintes comprenant davantage de paroles de Jésus Christ que la Bible. L'Eglise est basée dans l'Etat américain de l'Utah où elle a été fondée en 1830.

Les Etats-Unis connaissent un net regain de la violence politique ces dernières années, y compris l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre.

Des gens se prennent dans les bras à Grand Blanc, dans le Michigan, après l'attaque sur une église ayant fait un mort et neuf blessés, le 28 septembre 2025 ( AFP / Jeff Kowalsky )

Figure de la droite ultraconservatrice, M. Kirk s'appuyait sur ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.

Tyler Robinson, inculpé pour son assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'"extrême gauche". Le suspect avait dénoncé auprès de ses proches la "haine" véhiculée, selon lui, par Charlie Kirk et utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste.

L'attaque de Grand Blanc survient un mois après celle perpétrée fin août contre une église attenante à une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota (nord). Deux enfants avaient été tués et une vingtaine de personnes blessées.