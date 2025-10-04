Royaume-Uni: rassemblements propalestiniens, malgré les appels à ne pas manifester après l'attaque contre une synagogue

Manifestation en soutien au groupe Palestine Action à Londres, le 4 octobre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Londres en soutien au groupe Palestine Action, classé "terroriste" par les autorités, malgré les appels du gouvernement et de la police à ne pas manifester en solidarité avec la communauté juive, après l'attaque jeudi à Manchester contre une synagogue.

Cet attentat, qui a eu lieu jeudi matin dans cette ville du nord de l'Angleterre alors que la synagogue était très fréquentée pour la fête juive de Yom Kippour, a fait deux morts et trois blessés graves.

L'assaillant, Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant d'attaquer plusieurs fidèles avec un couteau.

L'homme, abattu par la police sur les lieux, "a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale", a indiqué la police antiterroriste.

Dans ce contexte, les autorités ont appelé à reporter des manifestations propalestiniennes.

"J'invite tous ceux qui envisagent de manifester à reconnaître et à respecter la douleur des juifs britanniques", a écrit samedi sur X le Premier ministre Keir Starmer. "C'est un moment de deuil. Ce n'est pas le moment d'attiser les tensions", a-t-il ajouté.

Ces manifestations "risquent de créer de nouvelles tensions", a affirmé la police de Londres vendredi, en appelant à les annuler.

Mais une centaine de personnes ont manifesté à Manchester en soutien aux Palestiniens.

Des policiers arrêtent un manifestant lors d'un rassemblement de soutien au groupe Palestine Action, le 4 octobre 2025 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

A Londres, un millier de personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square à Londres pour le groupe Palestine Action, classé "terroriste" par le gouvernement début juillet à la suite d'actes de vandalisme, notamment sur une base de l'armée de l'air.

Plusieurs centaines de personnes se sont assises sur la place avec des pancartes portant le message "Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action".

Vers 16H00 (15H00 GMT), la police avait arrêté 175 personnes, pour "soutien à une organisation interdite". Parmi elles, se trouvent de nombreux retraités, une personne en fauteuil roulant, un prêtre, a constaté l'AFP. Plus de 1.400 personnes avaient été arrêtées au total lors des deux précédents rassemblements.

Des membres de la police scientifique se dirigent vers la synagogue d'Heaton Park, à Crumpsall, au nord de Manchester, le 4 octobre 2025 en Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Pour David Cannon, 73 ans, "cette manifestation n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Manchester". "Je suis juif et je soutiens les Palestiniens", a-t-il dit à l'AFP, accusant Israël de "génocide et de nettoyage ethnique".

"Je suis à la fois solidaire de la communauté juive de Manchester et opposée au génocide en Palestine", a expliqué Tessa, une femme de 31 ans.

Une cinquantaine de personnes ont également manifesté à Truro, dans le sud-ouest du pays, en soutien à Palestine Action.

- Minute de silence -

Le club de foot Manchester United a observé une minute de silence au début de son match samedi après-midi, en mémoire des victimes de l'attentat.

Deux fidèles de la synagogue, Melvin Cravitz et Adrian Daulby, ont été tués dans l'attaque. Ce dernier a été touché par un tir des forces de l'ordre qui intervenaient pour neutraliser l'assaillant.

Des policiers près de fleurs déposées à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Crumpsall, au nord de Manchester, le 4 octobre 2025 en Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Une autopsie a conclu qu'il avait été "mortellement blessé par balle", a rapporté la police des polices.

Trois hommes grièvement blessés sont toujours hospitalisés samedi. L'un d'eux a également été touché par un tir de la police.

Trois hommes et trois femmes soupçonnées de "préparation et d'incitation à commettre des actes terroristes" sont interrogés par la police. Trois d'entre eux ont été arrêtés à Prestwich, tout près de la synagogue où l'attaque a eu lieu.

A Manchester, où vit l'une des plus importantes communautés juives du Royaume-Uni, les patrouilles renforcées des forces de l'ordre se poursuivaient samedi. La police a particulièrement accru sa présence près des lieux de culte et des espaces communautaires juifs.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 67.074 morts morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.