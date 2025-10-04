La police arrête des manifestants lors d'un rassemblement de soutien au groupe Palestine Action, classé "terroriste" par le gouvernement britannique, sur Trafalgar Square, à Londres. Malgré les appels de la police et du gouvernement à ne pas manifester suite à l'attaque devant une synagogue à Manchester qui a fait deux morts, les organisateurs Defend Our Juries ont décidé de maintenir le rassemblement afin de ne pas "amalgamer les actions de l'Etat d'Israël avec celles des juifs à travers le monde." IMAGES
A Londres, la police arrête des manifestants soutenant le groupe Palestine Action
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro