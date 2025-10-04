Pour la première fois, une femme s'apprête à gouverner le Japon: Sanae Takaichi, une nationaliste radicale, a été élue samedi cheffe du Parti Libéral-Démocrate (PLD) au pouvoir, et devrait prendre tout prochainement la tête du gouvernement.
Japon: Sanae Takaichi, nationaliste radicale et probable première femme Premier ministre
