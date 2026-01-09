Des agriculteurs polonais se rassemblent dans la capitale, Varsovie, pour protester contre un accord commercial majeur entre l'UE et le bloc sud-américain Mercosur, soutenu par les groupes d'entreprises mais critiqué par de nombreux agriculteurs européens. Après plus de 25 ans de négociations, l'Union européenne est sur le point de conclure l'accord commercial avec le Mercosur, qui pourrait recevoir l'aval des États européens vendredi, malgré la colère des agriculteurs et l'opposition de la France. IMAGES
Des agriculteurs polonais se rassemblent à Varsovie pour protester contre l'accord UE-Mercosur
