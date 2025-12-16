La vaccination massive "est la solution la plus efficace" pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, martèle la députée LFI Manon Meunier, appelant "à dire stop à l'abattage total systématique". La référente agriculture au sein du groupe insoumis estime que la ministre Annie Genevard "est très en retard sur son protocole". "Elle le sait, elle est très gênée", juge-t-elle.
Dermatose: Meunier (LFI) appelle à "stopper l'abattage total systématique"
