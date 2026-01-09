La ministre de l'Agriculture Annie Genevard annonce un doublement à 22 millions d'euros du fonds d'indemnisation destiné aux éleveurs touchés par les conséquences économiques de la dermatose nodulaire bovine (DNC), maladie animale dont la gestion par l'Etat a déclenché un mouvement de contestation agricole. SONORE
Dermatose bovine: le fonds d'indemnisation doublé à 22 millions d'euros (ministre)
