Des Français interrogés dans les rues de Lyon exprimaient lundi leur dépit suite à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, à peine plus d'une douzaine d'heures après avoir formé son gouvernement.
Démission de Lecornu: réactions dans les rues de Lyon
