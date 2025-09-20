Cédric Jubillar a-t-il tué son épouse Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020? La cour d'assises du Tarn va tenter de percer le mystère d'une affaire judiciaire autant que médiatique. Le procès s'ouvre lundi au palais de justice d'Albi, pour quatre semaines.
Delphine Jubillar: 5 ans après sa disparition, son mari face à la justice
