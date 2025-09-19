Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 2,2 milliards de personnes dans le monde ont une déficience visuelle modérée à sévère. En France, on estime qu’environ 1,7 à 2 millions de personnes sont concernées. Parmi elles, 207 000 sont aveugles ou malvoyants profonds. Discussion avec Thibault de Martimprey, le directeur du campus Campus Louis Braille, inauguré en décembre dernier à Paris, dans le quartier Duroc, et qui multiplie les innovations.
"Je suis aveugle et cette innovation contribue à me rendre plus libre"
