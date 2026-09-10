De la fumée s'élèvait jeudi de villages du sud du Liban après des frappes israéliennes. Depuis qu'elle a annoncé la semaine dernière avoir pris le contrôle de la crête d'Ali Taher, une position stratégique du Hezbollah à Nabatiyé, l'armée israélienne intensifie ses frappes dans cette région.
De la fumée s'élève du sud du Liban alors qu'Israël poursuit ses frappes
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