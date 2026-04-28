David d'Equainville : "58% des Français ont des difficultés d'accès au logement aujourd'hui"

Le logement en France : un système à bout de souffle, irréformable ? Maires tout-puissants, bailleurs sociaux opaques. À un an de la présidentielle, David d'Equainville dresse un état des lieux sans concession et sans coupable clairement désigné, dans le Livre noir du logement, (Albin Michel). Ecorama du 28 avril 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
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