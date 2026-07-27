Des milliers de pompiers ont affronté pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme en Gironde. Les activités des colonies de vacances sont suspendues dans le département, a annoncé la préfète Sophie Brocas, compte tenu des feux en cours qui ont ravagé 42 000 hectares depuis mercredi. Emmanuel Macron préside lundi 27 juillet une "cellule interministérielle de crise" place Beauvau. Les précisions de notre chroniqueuse politique, Flore Simon.
Incendies en France : Emmanuel Macron préside une cellule de crise
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