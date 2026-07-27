Des milliers de pompiers ont affronté pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme en Gironde. Les activités des colonies de vacances sont suspendues dans le département, a annoncé tôt lundi 27 nuit la préfète Sophie Brocas, compte tenu des feux en cours qui ont ravagé 42 000 hectares depuis mercredi.
Gironde : Une cinquième nuit d'incendies ravageurs
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