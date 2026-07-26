Les réfugiés du feu affluent dimanche dans les centres d'accueil en Espagne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affirmé que des "heures difficiles" étaient à venir face aux incendies dans le pays.
Espagne: Sanchez évoque des "heures difficiles" à venir face aux incendies
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