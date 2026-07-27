"Plus de 13.000 entreprises" ont été évacuées dans le seul département de la Gironde et "ne peuvent pas, évidemment, mener leur activité normale" du fait des violents incendies dans le Sud-Ouest, indique le ministre de l'Economie Roland Lescure.
Incendies : "plus de 13.000 entreprises" évacuées en Gironde (Lescure)
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