Forêt, tourisme, industrie… Les incendies qui ravagent la Gironde menacent plusieurs piliers de l'économie française. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement réunit ce lundi à Bercy les filières les plus touchées afin d'évaluer les pertes et préparer les premières mesures d'urgence.
Incendies en Gironde : une cellule de crise économique à Bercy
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