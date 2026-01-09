La lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF) a une longue histoire au Kenya. Dans la communauté isolée du comté de Narok, près de la frontière tanzanienne, leur prévalence est d'environ 80%. Une loi a pourtant rendu illégale les mutilations génitales en 2011.
Dans le Kenya rural, la difficile lutte contre l'excision
