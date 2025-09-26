 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dans le Far West des vidéos générées par IA, quelques réalisateurs sortent du lot

information fournie par France 24 26/09/2025 à 16:19

Désinformation, manipulation, non-respect de droits d'auteurs...les vidéos générées par intelligence artificielle suscitent de nombreuses craintes, à mesure que leur nombre explose. Et pourtant, ces films peuvent aussi être créés à des fins utiles, comme l'illustre le mouvement "AI movies for good". Tour d'horizon avec les travaux de réalisateurs aussi ingénieux que créatifs : de la Kenyane Lisa Russell à l'Indien Aranya Sahay en passant par le Sénégalais Hussein Dembel Sow.

IA: Intelligence artificielle

