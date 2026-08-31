Le bilan provisoire de la crue qui a dévasté mercredi le Népal, et le Tibet en Chine, s'est encore aggravé lundi pour s'établir à plus de 950 morts et près de 4.500 disparus.
Crue dans l'Himalaya: plus de 950 morts
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