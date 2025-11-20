Alors que la COP30 est entrée dans sa dernière phase de négociations, le président brésilien Lula est retourné à Belem pour tenter de peser sur les négociations. Il entend arracher un accord, incluant notamment une feuille de route sur la question de la sortie des énergies fossiles. La conférence sur le climat doit prendre fin vendredi mais les négociations pourraient durer.
COP30 : Lula de retour à Belem pour peser sur les négociations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro