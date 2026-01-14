Une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des "conséquences en cascade" qui "seraient inédites", a prévenu le président français Emmanuel Macron, selon des propos rapportés devant la presse par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l’issue d’un Conseil des ministres. SONORE
"Conséquences en cascade inédites" en cas de violation de souveraineté au Groenland (Elysée)
